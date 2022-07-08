Абакан, 8 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. С начала купального сезона на водных объектах Хакасии погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

City-yaroslavl.ru Пляж

Трагедии произошли из-за купания в необорудованных местах и купания в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам рекомендуют жителям Хакасии выбирать для отдыха оборудованные пляжи со спасательными постами.

Напомним, в Хакасии действует 21 оборудованный пляж.