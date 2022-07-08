Южно-Сахалинск, 8 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Подводя итоги двухдневной работы на Сахалине 8 июля полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в очередной раз обратил внимание на необходимость привлечения новых инвесторов на Курилы.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Трутнев подчеркнул, что несмотря на сложившуюся в мире ситуацию Россия была и остаётся открытой для инвестиций.

«Россия была открыта для инвестиций и остается открытой. Мы с удовольствием работаем со всеми, кто к нам приходит. На Курилах очень красиво. В красивую землю вкладывать деньги и создавать будущее — очень здорово!» — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пригласил корейских предпринимателей совместно с российскими инвесторами осваивать Курильские острова.