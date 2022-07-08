Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Парашютист прыгнул с промышленной трубы на Суздальском проспекте Санкт-Петербурга на глазах у очевидцев, сообщают 8 июля петербуржцы в социальных сетях.

t. me/Megapolisonline Бейсджампер на Суздальском проспекте в Петербурге

Бейсджампера, планировавшего на черно-красном парашюте вдоль Суздальского проспекта, заметили накануне вечером у дома 21 по Суздальскому проспекту. По словам одной из свидетельниц, проезжавшей в этот момент мимо, на минуту ей показалось, что спортсмен приземлится на автобус, в котором она ехала, либо упадет прямо на проезжую часть проспекта. Однако ничего страшного не произошло и парашютист приземлился точно на тротуар.

В социальных сетях поступок спортсмена оценили по-разному и вспомнили, что похожий парашют видели на человеке, который в 2015 году прыгнул с парашютом с промышленной трубы на улице Симонова. Но в полете что-то пошло не так, спортсмен зацепился за фонарный столб и повис над землей.