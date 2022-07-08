Москва, , 18:36 — REGNUM Главам регионов необходимо оперативно устранить проблемы, связанные с реализацией туристических инвестроектов и оказывать содействие бизнесу, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» правительством созданы инструменты и выделен необходимый ресурс на эти цели.

На 2022 год Корпорации «Туризм. РФ» уже предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму 33,8 млрд рублей. До 2024 года на вход в уставной капитал проектов дополнительно будет направлено 25,5 млрд рублей. Помимо этого до 2024 года предусмотрено выделение 22,3 млрд на субсидирование процентной ставки по кредитам.

«Для каждого региона привлечение инвесторов и запуск новых туристических проектов — это стимул развития экономики и инфраструктуры, дополнительные рабочие места и налоги. А также возможность создать обеспечивающую инфраструктуру — дороги, сети тепло-, водо‑ и газоснабжения. До 2024 года на эти цели из федерального бюджета запланировано направить 24,2 млрд рублей», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Корпорацией «Туризм. РФ» сформирован первый пул из 53 проектов, которые позволят создать к 2030 году по всей стране 20 000 номеров. Общий объем финансирования по ним составляет 387 млрд рублей, из них 36,5 млрд — средства корпорации. На данный момент по 14 проектам инвесторы уже приступили к проектированию, по 6 начата стройка. Первые объекты на 315 номеров планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года.

Кроме того, уже формируется второй пул инвесторов — на рассмотрении в Корпорации находится еще 29 проектов на 9 000 номеров.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поблагодарил глав Пермского, Камчатского и Приморского краев, губернаторов Московской, Челябинской, Иркутской, Воронежской и Тверской областей за активное содействие в создании туристической инфраструктуры.

Он также обратил внимание руководителей субъектов, где есть проблемы с реализацией проектов. Они касаются земельных вопросов (определения участков или смены разрешенного вида использования). Помимо этого, ряд инвесторов затягивают свои внутрикорпоративные процедуры согласования, бизнес-планы и финмодели с учетом изменившихся экономических условий. Подобная ситуация сложилась по 27 проектам из первого пула.

«Получается, что деньги государство выделило, а направить их в проекты мы не можем. Для эффективного исполнения поручения президента прошу губернаторов активно включиться в процесс и проработать со своими инвесторами все возникающие вопросы», — добавил Дмитрий Чернышенко.

По итогам заседания Дмитрий Чернышенко поручил главам регионов совместно с Корпорацией «Туризм. РФ» до конца июля оценить текущий статус всех запущенных и планируемых к реализации туристических инвестпроектов и принять исчерпывающие меры по устранению проблем. При необходимости, подготовить предложения по их замене.

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Тува с развитием туристический инфраструктуры расширила виды туризма: этнографический, охотничье-рыболовный, лечебно-оздоровительный.

«В Туве находится международно признанный географический Центр Азии. Весь мир знает, что уникальные природные маршруты Тувы прошел сам президент страны Владимир Владимирович Путин.

Приграничная Тува является удобным окном в Монголию и Китай с их туристическими возможностями. Главной задачей для нас является создание качественной инфраструктуры гостеприимства и обеспечение высоких стандартов услуг. Поэтому поддержка Корпорации «Туризм. РФ» — чрезвычайно важна и является для нас окном возможностей», — отметил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Пермский край определил стратегически важные направления развития, куда входит создание туристской инфраструктуры как основы преобразования индустрии гостеприимства и наращивание турпотока до 1,5 млн человек к 2030 году.

«С помощью этих проектов мы сможем вывести на новый уровень туристский потенциал Пермского края, создать новые рабочие места, преобразить территории региона и вдохнуть в них новую жизнь. Проекты дадут импульс развитию малого и среднего бизнеса, транспортной инфраструктуры, культуры», — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Мурманская область уже смогла вернуться к самому высокому показателю допандемийного периода — около 450 тысяч туристов за 2021 год, а количество гостей в новогодние праздники выросло практически вдвое по сравнению с прошлым годом.

«Большое внимание уделяем инфраструктуре. Это создание проекта развития «Новый Мурманск», поддержанный Правительством страны, работа с туристическими предпринимателями, развитие придорожного сервиса, строительство нового терминала аэропорта в Мурманске и развлекательный аквакомплекс на территории горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». Это крайне важно и для наших жителей, чтобы иметь возможность полного цикла досуга на территории региона», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Уже сейчас более полутора миллионов туристов в год принимает Астраханская область. По оценке губернатора региона Игоря Бабушкина, благодаря заключению соглашения и реализации инвестпроектов регион сможет создать новую качественную туристскую инфраструктуру.

«Это позволит сделать отдых в нашем регионе более доступным и качественным. В частности, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволит профинансировать строительство объектов гостиничной индустрии и санаторно-курортного комплекса», — сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Иркутская область находится на 15 месте в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России, входит в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов. В 2021 году регион посетили 1,2 млн человек, в том числе 15,2 тысячи иностранных граждан.

На территории Иркутской области функционируют 667 средств размещения, в том числе 26 санаториев, более 1400 объектов общественного питания, работают 110 туроператоров, 251 турагентство.

В июне 2022 года совместно с корпорацией «Туризм. РФ» правительство Иркутской области приступило к мастер-планированию туристических кластеров «Тальцы», «Хужир — Малое Море», «Байкальск — Выдрино». До 2030 года в регионе планируется создать 11 тысяч мест размещения, идет работа над созданием важной обеспечивающей инфраструктуры.

«Корпорация «Туризм. РФ», реализуя национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», создавая крупные туристические объекты, придерживается таких же принципов. Мы видим, что с каждым годом Иркутск привлекает все больше туристов. И в городе не хватает качественных средств размещения. В проектах, что нам сегодня представили, это учтено. В планах есть создание гостиниц разной категории звездности.

Активно в этом направлении работает группа компаний En+. Сейчас ими уже реализуются проекты по строительству двух гостиниц категории 5 звезд, и в планах создание еще трех туристических объектов. Поддерживают инвесторов, участвуя в финансировании турпроектов, и Сбер.

Для Корпорации это интересное направление. Будем более детально знакомиться с анкетами проектов, оценивать их финансово-экономические модели, в случае принятия решения о реализации подберем меры поддержки, предусмотренные нацпроектом», — пояснил генеральный директор АО «Корпорация Туризм. РФ» Сергею Суханов, посетивший Приангарье в июне 2022 года.

В 2021 году Иркутск стал победителем Национальной гостиничной премии. Областной центр впервые был заявлен на конкурс и стал победителем в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» (население от 500 тыс. до 1 млн чел.).

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» призван сделать сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства,