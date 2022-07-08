Улан-Удэ, 8 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Бурятии в 2021 году зарегистрировали брак 5272 пары, что составило 5,4 браков на 1 тыс. населения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата в честь Дня семьи, любви и верности.

Pixabay.com Вступление в брак

Впервые вступили в брак 71,4% мужчин и 69,3% женщин, повторно — 28,6% и 30,7% соответственно. При этом женщины раньше создают семьи, в том числе в несовершеннолетнем возрасте. Так, органы ЗАГС посетили 53 девушки до 18 лет и лишь 12 юношей.

«Зато в возрасте 60 лет и старше вступили в брак 88 женщин и 150 мужчин. В целом браки наиболее активно заключаются мужчинами и женщинами в возрасте 20-34 года», — добавили в службе статистики.

Наиболее активно в прошлом году создавались семьи в Северобайкальске (8 браков на 1 тыс. жителей), а также Северо-Байкальском (7,9) и Окинском (6,8) районах. В Улан-Удэ этот показатель оказался ниже среднереспубликанского значения — 5,1.