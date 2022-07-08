Бали, Индонезия, 8 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Индонезии, провёл 7 июля краткую встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Учитывая ситуацию в Украине, министр иностранных дел Южной Кореи призвал Лаврова не допустить ущерба для южнокорейских граждан и компаний, проживающих и работающих в России.

Известно, что контакт состоялся на приветственном ужине для делегатов.

Между тем в ужине не принимали участие представители стран «Большой семёрки» (G7), которые присоединились к санкциям против России из-за Украины.