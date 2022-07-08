Красногорск, , 11:48 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 8 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 279 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 62 случая больше аналогичного показателя 7 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 217 человек, а днём ранее — у 194 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 464 новых случая заражения коронавирусом.

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