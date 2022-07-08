Нукус, Узбекистан, , 15:21 — REGNUM Центральные власти Узбекистана уделяли Каракалпакии чрезвычайно мало внимания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил эксперт по Туркестану Виталий Волков.

Каракалпакия

«Каракалпакия действительно очень бедная республика, в которой, кроме каракалпаков живут и узбеки, и казахи. 80% территории составляет пустыня, в республике очень тяжёлая экологическая ситуация. И ещё во времена правления президента Ислама Каримова местные активисты, многие из тех, кто уехал из Каракалпакии, в том числе, в Европу, жаловались на то, что регион сознательно недополучает помощи от центрального ташкентского правительства и что, грубо говоря, население там хотят вообще извести. За время, которое у власти находится Шавкат Мирзиёев и экономическое положение, и экологическое положение не сильно улучшились», — сказал эксперт.

Напомним, что в Каракалпакии произошли массовые акции протесты, направленные против центральных узбекских властей.