Вячеслав Зиланов, 8 июля 2022, 16:31 — REGNUM Под занавес весенней сессии 2022 года депутаты Госдумы планировали принять важный законопроект, которым предусматривалось именовать «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945)». Этого от депутатов требуют жители не только Дальнего Востока, но и всей России.

Красная Армия рассматривает флаг японских милитаристов, брошенный при отступлении 1945
Красная Армия рассматривает флаг японских милитаристов, брошенный при отступлении 1945

Тем более что данное событие как патриотический шаг было широко освещёно в СМИ. Более того, накануне завершающего дня весенней сессии была проведена — не где-нибудь, а в Доме Союзов в Москве — специальная конференция «Мы и Япония: к нормализации отношений на основе исторической правды и национальных интересов России».

В решении конференции единогласно было принято: «С учетом мнения широкой российской общественности… вернуть достойную оценку славной даты военной истории нашей страны — 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией. Конференция поддерживает законопроект об уточнении формулировки по дате 3 сентября в перечне дней воинской славы России, внесённый 24 июня 2022 года группой членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы Российской Федерации от фракций партии «Единая Россия» и КПРФ».

Была также достигнута в ходе межфракционных встреч редкая договорённость, что данный законопроект поддержат депутаты от фракции «Единая Россия», поскольку именно они в силу своего конституционного большинства и определяли судьбу данного, как и других законопроектов.

2-й Дальневосточный фронт. Чтение приказа о победе над Японией. 3 сентября 1945 года
2-й Дальневосточный фронт. Чтение приказа о победе над Японией. 3 сентября 1945 года

Все другие фракции: КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», ЛДПР — они и ранее выступали за принятие такой поправки. И только отрицательная позиция фракции «Единой России» не позволила принять эту поправку ранее.

Чем руководствовались депутаты этой фракции тогда, свидетельствуют слова ведущего единоросса В. Никонова: «Напоминание Стране восходящего солнца о её поражении в войне 1945 года может сломить тонко настроенный дипломатический инструмент».

А на чём базировался никоновский такой, мягко говоря, пассаж в сторону Японии и дипломатов? На анализе и фактах? Сомневаюсь!

Полагаю, депутат Никонов, как и его единомышленники, руководствовались ранее, да и сейчас, «вердиктом-завещанием» первого президента России Б. Н. Ельцина от 1998 года. Тогда он, отклоняя аналогичный закон, содержащий «3 сентября — День победы над милитаристской Японией (1945 года)», принятый Госдумой 7 октября 1998 г. и одобренный Советом Федерации 15 октября 1998 г., подчеркнул, что «…установление Федеральным законом дня победы над милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы». Оставим в стороне столь спорное, даже в то время, ельцинское утверждение.

Что же касается сегодняшних российско-японских отношений, то они, следуя по американо-японским лекалам, повергли в прах как ельцинские «позитивные тенденции», так и никоновский «тонко настроенный дипломатический инструмент». Эти отношения находятся в самой низшей точке за весь послевоенный период.

И тем не менее над большей частью депутатов Госдумы при рассмотрении законопроекта, содержащего «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 года)», внесённого весьма авторитетными депутатами А. А. Картаполовым, Г. В. Карловым, А. В. Коломейцовым, Д. Г. Новиковым, Н. М. Харитоновым и сенаторами Г. В. Карасиным, Н. В. Архаровым, продолжает довлеть — тень ЕЛЬЦИНА. Все они склонили свои голоса пред ним и… перенесли рассмотрение законопроекта на осеннюю сессию, которая начнётся 15 сентября.

Борис Ельцин. 1999
Борис Ельцин. 1999
ITAR-TASS

А как быть с празднованием в этом году 3 сентября — Дня Победы над Японией?

Надо торжественно, широко отметить эту дату с приглашением наших соседей из бывших союзных республик, их граждане участвовали в разгроме милитаристской Японии наряду с русскими, а также наших соседей из Китая, Монголии, Кореи и других государств.

При этом следует руководствоваться действующим Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, в котором определено: «Об объявлении 3 сентября ПРАЗДНИКА Победы над Японией».

В настоящее время инициативной группой прорабатывается ряд организационных мероприятий, о чем было заявлено на упомянутой выше конференции и в её решении. Об этом говорилось и на недавно состоявшемся в ИА REGNUM круглом столе: «Китайское сопротивление как фактор Великой Победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

Нет сомнения в том, что такое мероприятие станет надлежащим ответом тем депутатам и властным чиновникам, которые всё ещё находятся под тенью ельцинизма.