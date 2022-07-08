8 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Как быть с празднованием в этом году 3 сентября — Дня Победы над Японией?

Вячеслав Зиланов, , 16:31 — REGNUM Под занавес весенней сессии 2022 года депутаты Госдумы планировали принять важный законопроект, которым предусматривалось именовать «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945)». Этого от депутатов требуют жители не только Дальнего Востока, но и всей России.

Красная Армия рассматривает флаг японских милитаристов, брошенный при отступлении 1945

Тем более что данное событие как патриотический шаг было широко освещёно в СМИ. Более того, накануне завершающего дня весенней сессии была проведена — не где-нибудь, а в Доме Союзов в Москве — специальная конференция «Мы и Япония: к нормализации отношений на основе исторической правды и национальных интересов России».

В решении конференции единогласно было принято: «С учетом мнения широкой российской общественности… вернуть достойную оценку славной даты военной истории нашей страны — 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией. Конференция поддерживает законопроект об уточнении формулировки по дате 3 сентября в перечне дней воинской славы России, внесённый 24 июня 2022 года группой членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы Российской Федерации от фракций партии «Единая Россия» и КПРФ».

Была также достигнута в ходе межфракционных встреч редкая договорённость, что данный законопроект поддержат депутаты от фракции «Единая Россия», поскольку именно они в силу своего конституционного большинства и определяли судьбу данного, как и других законопроектов.

2-й Дальневосточный фронт. Чтение приказа о победе над Японией. 3 сентября 1945 года

Все другие фракции: КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», ЛДПР — они и ранее выступали за принятие такой поправки. И только отрицательная позиция фракции «Единой России» не позволила принять эту поправку ранее.

Чем руководствовались депутаты этой фракции тогда, свидетельствуют слова ведущего единоросса В. Никонова: «Напоминание Стране восходящего солнца о её поражении в войне 1945 года может сломить тонко настроенный дипломатический инструмент».

А на чём базировался никоновский такой, мягко говоря, пассаж в сторону Японии и дипломатов? На анализе и фактах? Сомневаюсь!

Полагаю, депутат Никонов, как и его единомышленники, руководствовались ранее, да и сейчас, «вердиктом-завещанием» первого президента России Б. Н. Ельцина от 1998 года. Тогда он, отклоняя аналогичный закон, содержащий «3 сентября — День победы над милитаристской Японией (1945 года)», принятый Госдумой 7 октября 1998 г. и одобренный Советом Федерации 15 октября 1998 г., подчеркнул, что «…установление Федеральным законом дня победы над милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы». Оставим в стороне столь спорное, даже в то время, ельцинское утверждение.

Что же касается сегодняшних российско-японских отношений, то они, следуя по американо-японским лекалам, повергли в прах как ельцинские «позитивные тенденции», так и никоновский «тонко настроенный дипломатический инструмент». Эти отношения находятся в самой низшей точке за весь послевоенный период.

И тем не менее над большей частью депутатов Госдумы при рассмотрении законопроекта, содержащего «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 года)», внесённого весьма авторитетными депутатами А. А. Картаполовым, Г. В. Карловым, А. В. Коломейцовым, Д. Г. Новиковым, Н. М. Харитоновым и сенаторами Г. В. Карасиным, Н. В. Архаровым, продолжает довлеть — тень ЕЛЬЦИНА. Все они склонили свои голоса пред ним и… перенесли рассмотрение законопроекта на осеннюю сессию, которая начнётся 15 сентября.

Борис Ельцин. 1999 ITAR-TASS

А как быть с празднованием в этом году 3 сентября — Дня Победы над Японией?

Надо торжественно, широко отметить эту дату с приглашением наших соседей из бывших союзных республик, их граждане участвовали в разгроме милитаристской Японии наряду с русскими, а также наших соседей из Китая, Монголии, Кореи и других государств.

При этом следует руководствоваться действующим Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, в котором определено: «Об объявлении 3 сентября ПРАЗДНИКА Победы над Японией».

В настоящее время инициативной группой прорабатывается ряд организационных мероприятий, о чем было заявлено на упомянутой выше конференции и в её решении. Об этом говорилось и на недавно состоявшемся в ИА REGNUM круглом столе: «Китайское сопротивление как фактор Великой Победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

Нет сомнения в том, что такое мероприятие станет надлежащим ответом тем депутатам и властным чиновникам, которые всё ещё находятся под тенью ельцинизма.