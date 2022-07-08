Манила, , 11:46 — REGNUM Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший заразился коронавирусом. Об этом 8 июля сообщила глава управления по связям с общественностью при главе государства Трикси Крус-Анхелес на брифинге.

Филиппины

«У президента положительный результат антиген-теста на коронавирус. У него небольшая температура, но в остальном он в порядке. Все, кто находился в близком контакте с ним, проинформированы», — сказала Крус-Анхелес.

Она добавила, что президент не посетит американское посольство, где состоится мероприятие по случаю 246-летия независимости США.

Напомним, 30 июня Фердинанд Маркос — младший принял присягу и вступил в должность президента Филиппин.