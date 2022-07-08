Экимчан, Амурская область, , 11:46 — REGNUM Военнослужащие понтонного подразделения отдельной инженерной бригады Восточного военного округа (ВВО) организовали на реке Селемджа паромную переправу, которая свяжет с «большой землёй» жителей трёх сёл Амурской области. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

пресс-служба ВВО «Паромная переправа организована для жителей Амурской области, по решению командования ВВО, после обращения губернатора Амурской области, с целью восстановления транспортного сообщения автомобильной дороги Экимчан — Златоустовск, по причине повреждения двух опор автомобильного моста, соединяющего населённые пункты».

Для выполнения поставленной задачи подразделение, численностью порядка 14 человек при восьми единицах инженерной техники, прошло маршем более 1200 километров из посёлка Вятское Хабаровского края. Переправа будет работать для жителей района до конца октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье население трёх сёл, которые остались без транспортного сообщения из-за разрушения во время ледохода моста через реку Селемджа на дороге Экимчан — Златоустовск, снабжают товарами первой необходимости и лекарствами с помощью лодок.

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