Каир, 8 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) Египта опубликовал официальный отчёт по итогам деятельности за июнь. Об этом 8 июля сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на текст заявления.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Египет

Так, валютные резервы страны за месяц сократились на 2,12 млрд долларов с $35,495 на конец мая до $33,375 на конец июня. Эксперты ЦБ объяснили снижение валютных резервов «выплатой платежей, связанных с внешним долгом, которые оцениваются примерно в два миллиарда долларов, представленной в виде купонных выплат по государственным облигациям, выпущенным египетским банком и министерством финансов, помимо взносов в пользу Международного валютного фонда, и выплат по другим обязательствам».

Ранее ЦБ Египта объявил о снижении валютных резервов примерно на 1,63 млрд долларов с $35,495 млрд по сравнению $37,123 млрд долларов на конец апреля.