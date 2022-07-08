Нижний Тагил, Свердловская область, 8 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области из концертной программы в честь празднования Дня семьи, любви и верности исключили один из номеров. Дети должны были исполнить танец под иностранную музыку, пишут СМИ.

Adm.rkursk.ru Танцы

По данным TagilCity, программу сформируют из номеров с использованием отечественной музыки. Праздник является православным, а номера должны соответствовать тематике, сообщила журналистам и. о. директора ДК «Юбилейный» Евгения Главатских.

Такое решение возмутило родителей, чьи дети занимаются в творческих коллективах дворца. Они не увидели ничего противоправного в танце детей под иностранную музыку.