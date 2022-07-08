* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:44 — REGNUM В ответ на решение США исключить Афганистан из списка «Основных союзников вне НАТО» официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что этот статус не был выгоден Афганистану и в прошлые годы.

Афганистан

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», Забихулла Муджахид в ответ на решение президента США Джо Байдена исключить Афганистан из списка «Основных союзников вне НАТО» заявил, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не испытывает беспокойства по этому поводу.

«Нас не беспокоят действия Америки, которая заявила, что хочет забрать у Афганистана статус «Основного союзника вне НАТО». Этот статус не имел никакой пользы для Афганистана», — подчеркнул он.

Заявив, что народ Афганистана пострадал от действий США в прошлые годы и у него не очень хорошие воспоминания о сотрудничестве прежнего правительства с Соединёнными Штатами, он добавил: »Конечно же, мы хотим хороших, позитивных и надёжных отношений с другими странами в дипломатической и экономической сферах».

В 2012 году бывший президент США Барак Обама признал тогдашнее афганское правительство «Основным союзником вне НАТО», но на днях Белый дом объявил, что Джо Байден намерен исключить Афганистан из этого списка.

После позорного бегства из Афганистана администрация Байдена «назначила» Катар представителем своих интересов в стране и новым «Основным союзником вне НАТО».