Москва, 8 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Россия может ответить Азербайджану на его недружественные действия введением визового режима и давлением на азербайджанский бизнес в РФ. Об этом 8 июля заявил ИА REGNUMM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Россия

«Поведение Азербайджана (особенно его СМИ) в ходе спецоперации выглядит откровенно антироссийским. Но здесь при желании России есть, чем ответить», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это введение визового режима, изъятие российских паспортов у уроженцев Азербайджана и меры против этнического азербайджанского бизнеса в России, .

«Предположу, что этих мер вполне хватит. Если же Азербайджан не изменит свой курс, можно использовать и дополнительные меры. Азербайджан — не Норвегия, рычаги давления на которую у России ограничены. В его случае их полно», — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее Азербайджан отправил на Украину «груз гуманитарной помощи».