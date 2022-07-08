Севастополь, , 11:42 — REGNUM Гала-концерт с участием звёзд мирового балета состоится на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» 28 и 29 июля, сообщили в пресс-службе правительства города. Гала-концерт будет проводиться в Херсонесе уже в третий раз.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе Apxeo.info

«В этом году организаторы представят шедевры мировой танцевальной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Херсонеса Таврического. Сцены театров ведущие артисты балета сменили на невероятной красоты площадку древнего города. Декорациями для звезд балета станет природа: море и базилика Херсонеса», — рассказала директор департамента культуры Ирина Романец.

Зрители смогут увидеть выступление известнейших российских артистов балета — Сергея Полунина, балерины Большого театра, народной артистки России Светланы Захаровой, балерины Большого театра, заслуженной артистки России, народной артистки Республики Северная Осетия-Алания Екатерины Крысановой.

Также перед севастопольцами и гостями города выступят балерина Большого театра, заслуженная артистка России Евгения Образцова, балерина МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов Ксения Рыжкова, лауреат международных конкурсов, балерина Мариинского театра Оксана Скорик, премьер балета Большого театра, заслуженный артист России Владислав Лантратов, солист балета Большого театра, лауреат международных конкурсов Клим Ефимов, премьер балета МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов Дмитрий Соболевский, премьер балета Мариинского театра Андрей Ермаков, артистки современного танца, лауреаты международных конкурсов Анастасия и Виктория Михайлец.

Гала-концерт звёзд мирового балета в Херсонесе состоялся впервые в 2020 году.