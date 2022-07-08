Донецк, 8 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования нанесли удар по Киевскому району Донецка. Об этом 8 июля сообщает телеграм-канал «ЧП Донецк Z».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«По предварительной информации нанесен удар по Киевскому району Донецка по ул. Экономической», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также местные жители сообщили о сильном задымлении в районе завода «Топаз».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три снаряда выпустила по Донецку украинская артиллерия.