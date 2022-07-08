Жертвами COVID-19 в Москве стали ещё восемь человек
Москва, 8 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на восемь человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 8 июля официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 10.
Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 44 238 человек.