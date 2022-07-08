Владивосток, 8 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Приморье в День семьи, любви и верности прошли мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В муниципалитетах прошли торжественные обряды имянаречения, бракосочетания, тематические выставки детского творчества, концерты и образовательные программы, а также парады детских колясок.

Всего с 7 по 9 июля в Приморье зарегистрируют 354 супружеские пары.

Медали «За любовь и верность» вручили 70 образцовым семьям, прожившим в браке более 25 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке из-за непогоды не будут проводить праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.