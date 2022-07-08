София, 8 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Отряд Управления по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП) Болгарии в результате ошибки в ходе спецоперации ворвался в жилище мирных граждан и учинил в нем погром. Об этом 8 июля сообщает софийская газета «Стандарт».

Цитата из к/ф «Отряд спасения». Реж. Мартин Кунерт. 1998. США Полицейский спецназ

По предварительным данным, инцидент произошел на прошлой неделе в одном из софийских «спальных» районов, когда сотрудники спецназа в поисках потенциального торговца наркотиками выбили двери отдельно взятой квартиры, провели в ней несанкционированный обыск и жестоко избили хозяина и хозяйку жилплощади.

Как оказалось впоследствии, стражи порядка ошиблись адресом — в полицейский навигатор были введены недостоверные координаты.

Проводится расследование обстоятельств происшествия. Глава ГДБОП Любомир Янев принес пострадавшим свои извинения.

Ранее независимые эксперты обратили внимание международной общественности на участившиеся случаи применения болгарскими полицейскими силы против рядовых граждан.