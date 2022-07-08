Ташкент, 8 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела о беспорядках, произошедших в Каракалпакии в начале июля, были задержаны 14 человек. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба генпрокуратура Узбекистана.

Bakhadirkaramatdinov Нукус. Каракалпакия

«На сформированную следственную группу генпрокуратуры возложена задача по выявлению всех фактов случившихся происшествий, проведению следственных действий беспристрастно и в строгом соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в связи с беспорядками в столице Каракалпакии Нукусе возбуждено уголовное дело по статье «Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан». Сообщается, что в отношении двух фигурантов дела принято решение об их содержании под стражей на время следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нукусе 1 июля начались беспорядки. Толпа пыталась захватить органы власти Каракалпакии. Недовольство было вызвано тем, что парламент Узбекистана начал рассматривать возможность лишить Каракалпакию суверенитета. На фоне беспорядков депутаты приняли решение оставить основные права автономной республики без изменений.