* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:37 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что по приказу лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатуллы Ахундзада по случаю праздника Курбан-байрам из тюрем Афганистана освобождены сотни заключённых. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Свобода (сс) NeuPaddy

Забихулла Муджахид, официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в «Твиттере», что по приказу их лидера муллы Хайбатуллы и по указанию Верховного суда 935 заключённых были освобождены из мест лишения свободы. Он добавил, что эти осуждённые сидели в тюрьмах по лёгким статьям, но не уточнил по каким именно.

Ранее многие заключённые были освобождены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без предоставления подробной информации об их уголовных делах.