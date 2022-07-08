Тольятти, Самарская область, , 11:44 — REGNUM Семья остается оплотом чистой любви, искреннего доверия и взаимного уважения друг к другу. Об этом заявил глава города Тольятти Николай Ренц, поздравляя жителей города с Днем семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба городской администрации.

День семьи, любви и верности Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ренц отметил, что семья является неиссякаемым источником вдохновения и душевных сил, надёжной основой бережного сохранения и приумножения нравственных и культурных ценностей.

«От благополучия каждой отдельной семьи зависит не только судьба конкретного человека, но и будущее нашего города, региона и всей страны. Традиционные семейные ценности, такие как любовь и верность, доверие и забота, передаются нашими людьми из поколения в поколение. Семья наполняет нашу жизнь особым смыслом, вдохновляет на большие дела и великие свершения. Наши близкие помогают нам познать настоящее счастье и ощутить радость от каждого нового дня», — приводит пресс-служба его слова.

Глава администрации города выразил слова благодарности многодетным родителям и семьям, которые воспитывают приёмных и опекаемых детей.

«Вы, как никто другой, умеете окружить детей сердечным теплом и душевной заботой, в каждого ребёнка вы вкладываете частицу себя. Низкий поклон вам за ваш ежедневный родительский труд и огромную ответственность за гармоничное и достойное воспитание молодого поколения тольяттинцев», — сообщил он.