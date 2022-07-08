Сеул, , 11:39 — REGNUM Правительство Южной Кореи временно отменит пошлины на семь видов импортируемых продуктов питания, чтобы обуздать инфляцию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Говядина Alpha

Соответствующее решение было принято в рамках плана по стабилизации средств к существованию населения после того, как в июне текущего года индекс потребительских цен вырос на 6% в годовом исчислении.

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Согласно плану, 100 тысяч тонн говядины и 82 500 тонн мяса птицы, а также свинина, сухое молоко, кофейные зерна, зеленый лук и алкоголь будут освобождены от тарифов, начиная с этого месяца.