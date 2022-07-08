Элиста, 8 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Сергей Дорджиев назначен заместителем министра сельского хозяйства Калмыкии. Соответствующее распоряжение сегодня, 8 июля, подписал глава республики Бату Хасиков.

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«Назначить Дорджиева Сергея Сергеевича заместителем министра сельского хозяйства Республики Калмыкия», — следует из документа.

Временно исполняющему обязанности министра сельского хозяйства Калмыкии Тимуру Гаваеву поручено заключить с Дорджиевым срочный служебный контракт.

ИА REGNUM напоминает, что Тимур Гаваев был назначен заместителем министра сельского хозяйства Калмыкии в феврале 2022 года. С 20 мая 2022 года он временно возглавляет ведомство после того, как Максим Менкнасунов покинул пост министра по собственному желанию.