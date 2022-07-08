Москва, 8 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является актом терроризма, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Борковский Алексей Васильевич Здание МИД России

В ведомстве рассказали, что ошеломлены новостью из Японии о покушении на экс-премьера Синдзо Абэ.

«Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания», — говорится в распространённом заявлении.

В МИД выразили надежду, что врачи сделают всё возможное для спасения жизни Абэ, пожелав стабилизации состояния и выздоровления.