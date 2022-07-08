Рамалла , 8 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас провёл переговоры с министром обороны Израиля Бени Ганцем. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Quds со ссылкой на свой источник.

Skanaa.com Махмуд Аббас — президент Палестины

По данным журналистов, встреча прошла в президентском дворце в Рамалле в ночь с 7 на 8 июля. Как сообщается, израильская сторона подчеркнула необходимость сохранения спокойствия и стабильности в регионе. Бени Ганц призвал палестинские власти сосредоточить внимание на координации безопасности и предотвращении террористических актов, что отвечает интересам обеих сторон.

«Встреча между Аббасом и Ганцем стала результатом десятков экономических и гражданских соглашений, заключенных в прошлом году», — цитирует Quds информацию источника.