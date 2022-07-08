Джакарта, 8 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время своей встречи на саммите глав МИД стран «Большой двадцатки» в Индонезии обсудили механизмы ООН по урегулированию зерновой проблемы. Об этом 8 июля рассказал журналистам глава турецкого МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

«Мы обсудили, что можем сделать в рамках предлагаемого механизма ООН. Находимся в постоянной связи с генсеком ООН, с украинской стороной по этому поводу», — сказал

Также Чавушоглу отметил, что накануне он провёл телефонный разговор с главой украинского МИД по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна.