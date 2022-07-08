* талибов — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, , 11:35 — REGNUM Большое количество беженцев шиитов-хазарейцев из уезда Балхаб афганской провинции Сарипуль заявляют, что они не могут вернуться в свои дома из-за страха перед силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и преследованиями. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Они говорят, что бросили всё свое имущество и укрылись в горах, у них нет ни воды, ни хлеба, ни лекарств, ни одежды — у них ничего нет; но и вернуться в свои дома они тоже не могут.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивают детей, насилуют женщин и детей, врываются по ночам в дома и превращают в свои базы; мы больше не можем вернуться», — рассказал один из перемещённых лиц.

«Мы должны оставаться в этих горах, мы не можем вернуться, потому что погибнем, либо протянем здесь с нашими детьми несколько дней», — добавил он.

Страх, тревога и отчаяние читаются на лицах всех без исключения перемещённых из Балхаба граждан. Если они вернутся домой, их вырежут талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), останутся в горах — умрут от голода и отсутствия крова, воды и лекарств, и это показывает, что это — гуманитарная катастрофа во всех смыслах, и происходит она при молчании мирового сообщества, пишет издание.

Один из жителей Балхаба рассказывает, что после захвата уезда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко расправились с жителями кишлака Хуш, а в ходе наступления убили многих мирных жителей, в том числе стариков, женщин и детей, которые не смогли бежать в горы. Он добавил, что кишлак Хуш был покинут, и люди не могут вернуться в свои дома из-за страха перед расправой со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бесчинства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхабе

Захватив уезд Балхаб, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разграбили мечети хазарейцев-шиитов и дома бежавших людей и превратили их в свои опорные пункты.

Один из жителей Балхаба рассказывает, что в районе Хуш талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расположились в домах многих людей, и из-за этого перемещенные лица не могут вернуться в свои жилища.

Местные источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили тех, кто остался в кишлаках Балхаба, чтобы они не посылали еду и воду бежавшим и не передавали и не получали от них сообщений.

Кроме того, до сих пор ни одна международная организация не помогла беженцам «Балхабской войны», при этом беженцы находятся в чрезвычайной ситуации и остро нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

«Пускай волки пожирают их трупы»

Один из жителей уезда Балхаб приводит шокирующий отчёт о жестокости талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и говорит, что они даже препятствуют захоронению тел мирных жителей.

Согласно его рассказу, женщина и двое её детей из кишлака Хуш, спасаясь от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сначала бежали в Дарайе-Сахдар, но жители этого кишлака отказали им в приюте, потому что они были односельчанами маулави Мехди. Беженцы были вынуждены искать убежища в горах. Через семь дней пастухи нашли тела этой женщины и её детей на пастбищах Шах-Дара, где они умерли от голода и холода.

По словам местного жителя, когда весть о гибели этой женщины и её детей дошла до талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они заявили: »Пусть волки пожирают их трупы».

Старейшины хотели вмешаться, чтобы их тела были захоронены на кладбище их кишлака, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили это сделать, и в итоге тела женщины и её детей были закопаны на склоне горы, без обмывания и савана.

В настоящее время в Балхабе бои прекратились, но война ещё не закончилась. Было опубликовано множество шокирующих сообщений о жестоком и мстительном обращении сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с гражданским населением, женщинами и детьми в этом районе; каждое из них раскрывают всё больше аспектов страшной человеческой трагедии в этом районе.

Неизвестно, когда ситуация в Балхабе нормализуется, когда беженцы смогут вернуться в свои дома, не опасаясь жестокости талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но известно, что однажды они войдут в историю как пример того, как миру было стыдно за хазарейских беженцев Балхаба.