Париж, , 11:35 — REGNUM Сотрудники парижских аэропортов проголосовали за отмену забастовок после того, как получили повышение заработной платы от своего руководства, передает BFM TV.

В аэропорту frankieleon

Собравшись на общем собрании в аэропорту Шарль-де-Голль сотрудники одобрили соглашение, предусматривающее общее увеличение заработной платы на 3% для всех сотрудников группы ADP, управляющей аэропортами, а также повышение заработной платы примерно 1800 сотрудников с низкими окладами.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции сотрудники парижских аэропортов хотят прекращения забастовки.

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