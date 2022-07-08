Париж, 8 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Сотрудники парижских аэропортов проголосовали за отмену забастовок после того, как получили повышение заработной платы от своего руководства, передает BFM TV.

frankieleon В аэропорту

Собравшись на общем собрании в аэропорту Шарль-де-Голль сотрудники одобрили соглашение, предусматривающее общее увеличение заработной платы на 3% для всех сотрудников группы ADP, управляющей аэропортами, а также повышение заработной платы примерно 1800 сотрудникам с низкими окладами.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции сотрудники парижских аэропортов хотят прекращения забастовки.