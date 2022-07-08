Петропавловск-Камчатский, , 11:34 — REGNUM На Камчатке после того как краевая больница переедет в новый комплекс, старые здания снесут и на их месте появится деловой центр, об этом в программе «Камчатка. Главное за неделю» рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края © Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края

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Глава региона отметил, что район нынешней краевой больницы и прилегающей территории до спортивного парка «Спартак» выглядит малопривлекательно, а это центр Петропавловска-Камчатского. После переезда подразделений больницы в новые здания на этом месте появится не только деловой центр, но и жилые комплексы.

«Логично, чтобы на этом месте была и торговля, и те сервисы, которые горожанами очень востребованы. Сейчас архитекторами прорабатывается более детальная концепция, но в любом случае, конечно, это не завтрашний день, потому что мы помним, что больница переедет только в 2024 году. Какое-то время займёт окончательный перенос медицинских сервисов, потому что непрерывность медицинского обслуживания в приоритете», — подчеркнул Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в Петропавловске-Камчатском 17 мая посетил стройку главной больницы региона. От объекта у него остались непростые впечатления.