Москва, 8 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Уход с острова Змеиный радикально не изменит положения в Черноморской акватории. Об этом ИА REGNUM 8 июля заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Украина, Одесская область Неизв. художник. Маяк на острове Змеиный. 1896

«Я думаю, контроль будет осуществляться с помощью соответствующих радиотехнических средств, РЭБ, авиационных средств, средств ПВО. Черное море не такое уж и большое, всё рядом. Рядом, например, «непотопляемый авианосец» Крым, с которого всё это можно сделать. То есть контроль над пространством, над морской и воздушной составляющими, несомненно, за нашей стороной» — заявил эксперт.

Напомним, что ранее российский гарнизон оставил остров Змеиный.