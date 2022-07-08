Саратов, , 11:36 — REGNUM В избирательную комиссию Саратовской области 8 июля поступили документы от троих кандидатов для участия в сентябрьских выборах главы региона. Об этом сообщает пресс-служба саратовской избирательной комиссии.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин представил документы в качестве кандидата на должность губернатора Саратовской области («Единая Россия»).

Сегодня же в избирательную комиссию Саратовской области представил документы третий кандидат для участия в выборах главы региона — Дмитрий Пьяных (ЛДПР).

Еще один кандидат, выдвинутый региональным отделением Всероссийской политической партии «Родина», также представил документы в избирательную комиссию — Александр Ванцов.

ИА REGNUM напоминает, первым из кандидатов на пост главы Саратовской области 6 июля подал документы Игорь Калганов («Партия Возрождения России»).

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