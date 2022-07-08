Штат Луизиана, США, , 16:01 — REGNUM Учёные из Университета штата Луизиана провели ряд компьютерных симуляций, чтобы оценить влияние ядерных конфликтов на мировой океан. Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

Ядерный гриб Иван Шилов © ИА REGNUM

Новое исследование показало, что любой ядерный конфликт приведёт к резкому падению температуры и уничтожит большую часть морской жизни. Учёные обнаружили, что во всех сценариях огненные бури будут выбрасывать сажу и дым в верхние слои атмосферы, закрывая солнце и заставляя температуру упасть в среднем на 13 градусов по Фаренгейту (10,56 градусов по Цельсию — прим. ИА REGNUM) в первый месяц.

«Это в свою очередь, приведет к падению температуры океана и расширению морского льда более чем на шесть миллионов квадратных миль, блокируя крупные порты, включая китайский Тяньцзинь, Копенгаген и Санкт-Петербург», — рассказала ведущий автор исследования, доцент кафедры океанографии и прибрежных наук Шерил Харрисон.

Исследователи заявили, что изменения в арктическом морском льду, вероятно, продлятся тысячи лет, описывая это событие как «ядерный малый ледниковый период».

При самом худшем сценарии ядерной войны восстановление океана на поверхности займёт десятилетия, а на глубине — сотни лет.

Отметим, что моделирование проводилось без привязки к региону. Учёные учитывали только количество сброшенных ядерных боеголовок.

«В симуляциях рассматривалось, что произойдет с Землей, если США и Россия сбросят 4400 100-килотонных бомб на города и промышленные районы, и отдельно, если 500 единиц такого же размера будут взорваны в ходе индо-пакистанского конфликта», — добавила Шерил Харрисон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания. Об этом 7 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Читайте также: Матвиенко: Россия рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания