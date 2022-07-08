Томск, 8 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Томской области сотрудники Росгвардии с начала года провели более 27 тыс. проверок условий хранения оружия у жителей. В результате выявлено 668 нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

(сс) jasongillman Ружье

К ответственности привлечены 624 человека, 30 должностных лиц и 14 юрлиц.

«За полгода правоохранители изъяли также свыше одной тысячи единиц гражданского оружия и около 26 тысяч патронов», — отметили в администрации.

По данным Росгвардии, в регионе зарегистрировано 62 тыс. единиц огнестрельного оружия, зарегистрированных на 33 тыс. человек.