Москва, , 11:33 — REGNUM Земельно-имущественный комплекс московского конструкторское бюро «Компас», которое работает в сфере разработки и производства радионавигационной аппаратуры, выставлено на торги с начальной ценой 9 292 009 000 рублей. Аукцион пройдёт 16 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Торги Chris Potter

Организатором торгов выступает компания из дивизиона госкорпорации «Ростех» — «РТ Капитал».

В состав лота АО «Московское конструкторское бюро «Компас» в числе прочего входят 13 нежилых зданий и помещений общей площадью 26 308,7 кв. м, земельные участки общей площадью 12 914 кв. м, часть из которых находится в собственности, а часть в долгосрочной аренде.