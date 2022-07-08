Киев, , 11:31 — REGNUM Планы по восстановлению Украины, принятые на конференции в Лугано, «абсолютно бесполезны» и ничего не сделают для защиты рабочих, заявили руководители украинских профсоюзов, как сообщает портал openDemocracy.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, планы по восстановлению Украины должны включать четкую роль профсоюзов и положения по улучшению условий труда. Однако рабочие организации не были представлены на национальных и международных переговорах, в ходе которых разрабатывались планы, подписанные 40 государствами.

Итоговая декларация была представлена на международной конференции в швейцарском Лугано во вторник 5 июля. Она включает в себя ряд принципов, которыми должна руководствоваться Украина в процессе восстановления, в том числе прозрачность и верховенство закона. В документе предлагается программа реконструкции, модернизации и инвестиций для Украины при поддержке западных правительств и банков.

«Ни представители украинских профсоюзов, ни наши социальные партнеры со стороны работодателей не были приглашены для участия в разработке плана реконструкции, — сказала глава Союза промышленников и предпринимателей Украины Наталья Землянская. — Для нас этот документ абсолютно бесполезен».

«Почему в этом документе речь идет только о деньгах и мифических инвесторах, и ни слова о мерах, которые затронут реальных людей, украинцев, рабочих — людей, которые собираются восстанавливать страну?» — добавила она.

Международная организация труда, защищающая права трудящихся и экономическую справедливость, заявила, что официально ее не приглашали принять участие в конференции, хотя представитель МОТ присутствовал на заседаниях.

Украинские профсоюзные активисты и специалисты по вопросам труда также обеспокоены тем, что будущие контуры международной и государственной реконструкции, возможно, уже определены радикальными мерами по дерегулированию труда на Украине, притом что усилия по либерализации трудового законодательства в стране начались еще до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

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