Киев, 8 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Планы по восстановлению Украины, принятые на конференции в Лугано, «абсолютно бесполезны» и ничего не сделают для защиты рабочих, заявили руководители украинских профсоюзов, как сообщает портал openDemocracy.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По их словам, планы по восстановлению Украины должны включать четкую роль профсоюзов и положения по улучшению условий труда. Однако рабочие организации не были представлены на национальных и международных переговорах, в ходе которых разрабатывались планы, подписанные 40 государствами.

Итоговая декларация была представлена на международной конференции в швейцарском Лугано во вторник 5 июля. Она включает в себя ряд принципов, которыми должна руководствоваться Украина в процессе восстановления, в том числе прозрачность и верховенство закона. В документе предлагается программа реконструкции, модернизации и инвестиций для Украины при поддержке западных правительств и банков.

«Ни представители украинских профсоюзов, ни наши социальные партнеры со стороны работодателей не были приглашены для участия в разработке плана реконструкции, — сказала глава Союза промышленников и предпринимателей Украины Наталья Землянская. — Для нас этот документ абсолютно бесполезен».

«Почему в этом документе речь идет только о деньгах и мифических инвесторах, и ни слова о мерах, которые затронут реальных людей, украинцев, рабочих — людей, которые собираются восстанавливать страну?» — добавила она.

Международная организация труда, защищающая права трудящихся и экономическую справедливость, заявила, что официально ее не приглашали принять участие в конференции, хотя представитель МОТ присутствовал на заседаниях.

Украинские профсоюзные активисты и специалисты по вопросам труда также обеспокоены тем, что будущие контуры международной и государственной реконструкции, возможно, уже определены радикальными мерами по дерегулированию труда на Украине, притом что усилия по либерализации трудового законодательства в стране начались еще до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.