Москва, , 11:29 — REGNUM Депутаты Госдумы «новой волны» в полной мере придерживались напутствия президента России Владимира Путина о работе, — заботились о гражданах, выполняли предвыборные обещания и проявляли себя как эффективные законодатели, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Госдума

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции «Новые люди» Олег Леонов отметил свои успехи в коммуникациях с избирателями.

«Считаю основным, что удалось сделать за год работы — наладить регулярное общение с жителями через соцсети и Telegram-канал. Теперь любой житель ЦАО города Москвы может сообщить о своей проблеме или получить от меня совет в режиме онлайн», — сообщил депутат.

Он отметил, что за год работы в Госдуме провел 31 встречу с избирателями и отработал 1312 обращений жителей. Депутат стал автором трех законопроектов, еще четыре инициативы находятся на предварительном согласовании в профильных министерствах. Леонов также предложил 11 поправок в законопроекты после первого чтения и стал соавтором 96 фракционных поправок. Кроме этого, он организовал и провел в Госдуме выставку «За безопасность детства», приуроченную ко Дню пропавших детей.

Для депутата Госдумы от СРЗП Яны Лантратовой главным итогом стало принятие законопроекта о сохранении сиротам прописки в муниципальном образовании, в котором они были зарегистрированы до достижения совершеннолетия.

«Его разработкой я занялась после многочисленных обращений подростков, которые столкнулись с проблемой отсутствия регистрации», — поделилась она.

Лантратова выразила убежденность, что сиротам не на что рассчитывать, кроме поддержки законодателей.

«В первую очередь именно законодатель должен помочь им устроиться в жизни. Мы не можем бросить их на произвол судьбы!», — заключила депутат.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») назвала завершившуюся парламентскую сессию исторической.

«Мы работали в условиях начавшейся специальной военной операции и беспрецедентных экономических санкций. Эти обстоятельства обязывали законотворцев быть максимально сконцентрированными на работе, принимать, зачастую оперативно, чрезвычайно важные для текущего времени решения. Наши граждане не должны были оказаться одни на один с экономическими и другими проблемами. Поэтому государство и парламент делали все для того, чтобы оказать им помощь и дать защиту», — сказала она.

Депутат также отметила, что почти половина принятых в весеннюю сессию Госдумы законов были инициированы депутатами от «Единой России».

Скорость работы нижней палаты парламента отметила депутат Госдумы от «Единой России» Юлия Саранова.

«В нашем комитете по молодежной политике даже родилась своя поговорка: «Дожить до Улан-Удэ». Это значит — выдержать наш большой темп работы до конца сессии», — отметила она.

В столице Бурятии пройдет выездное совещание комитета и состоится подписание соглашения о сотрудничестве правительства Республики с Российским союзом сельской молодёжи.

Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Харченко отметила оперативность, с которой нижняя палата парламента реагировала на новые вызовы.

«Для меня это был новый и значимый опыт. Мы работали в условиях санкций и быстрых решений — ускорялись процессы, время стало самым ценным ресурсом. Нужно было реагировать на вызовы оперативно и результативно», — констатировала она.

Среди законов депутат выделила нормы. которые позволяют выделять средства на развитие федеральных вузов и научных организаций из регионального бюджета.

Харченко также отметила, что за весь период работы в ее адрес поступило 732 обращения от граждан, каждое из которых она держала на личном контроле.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Госдумы «Новой волны» подвели итоги и поделились планами работы