Гватемала, , 11:29 — REGNUM Конгресс Гватемалы большинством голосов (91 голос «за») ратифицировал продление осадного положения в муниципалитетах Исчигуан и Тахумулько еще на один месяц. Об этом пишет Prensa Latina.

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Соответствующий запрос поступил на пленарное заседание депутатов на внеочередной сессии после того как накануне состоялось заседание Совета министров, целью которого было продолжение действий по восстановлению мира и сохранению жизни населения в зоне конфликта в департаменте Сан-Маркос.

Согласно постановлению правительства, мера вызвана необходимостью продолжать борьбу с незаконным оборотом запрещённых веществ и найти виновных в убийствах мирных жителей.

В качестве аргументов исполнительная власть упомянула, что во время действующего осадного положения «в районе не было зарегистрировано ни одного инцидента, связанного с преступной деятельностью, а основные права граждан постепенно восстанавливались».

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