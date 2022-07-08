Гватемала, 8 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Конгресс Гватемалы большинством голосов (91 голос «за») ратифицировал продление осадного положения в муниципалитетах Исчигуан и Тахумулько еще на один месяц. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

Соответствующий запрос поступил на пленарное заседание депутатов на внеочередной сессии после того как накануне состоялось заседание Совета министров, целью которого было продолжение действий по восстановлению мира и сохранению жизни населения в зоне конфликта в департаменте Сан-Маркос.

Согласно постановлению правительства, мера вызвана необходимостью продолжать борьбу с незаконным оборотом запрещённых веществ и найти виновных в убийствах мирных жителей.

В качестве аргументов исполнительная власть упомянула, что во время действующего осадного положения «в районе не было зарегистрировано ни одного инцидента, связанного с преступной деятельностью, а основные права граждан постепенно восстанавливались».