8 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 12:02 — REGNUM Один из лидеров Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби принял вчера, 7 июля, в Ламбетском дворце в Лондоне главу частично признанной Православной церкви Украины митрополита Епифания, который прибыл в Великобританию несколько дней назад для участия в Международной министерской конференции по вопросам свободы религии (проходила 5–6 июля).

Церковь. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Организатором конференции выступили британские дипломаты, что задавало тон этому мероприятию. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в своем вступительном слове разыгрывала украинский кризис. Она выставила Украину страной, которая находится «на переднем крае борьбы» за свободу убеждений и религий. «Украинской делегации, присутствующей сегодня в зале, я хочу сказать: Великобритания не успокоится, пока вы не одержите победу и пока ваш народ не получит свободу жить, верить и процветать», — заявила Трасс. В свою очередь митрополит Епифаний сообщил, что «как во времена коммунистических гонений на религию в Советском Союзе, так и теперь в отношении путинской России очень важно бескомпромиссное внимание международного сообщества к свободе вероисповедания. Мониторинг, придание огласке конкретных фактов преступлений против свободы, постоянное требование к власти придерживаться общепризнанных правовых стандартов — это то, что мы можем и должны делать вместе».

Очевидно, что Лондон намерен в своей антироссийской кампании использовать и религиозную карту. Готовы ли дать себя использовать в ней Церковь Англии и влиятельное англиканское сообщество? В самой Великобритании верующим и приходам предлагается обеспечить питанием, постельным бельем и временным жильем украинских беженцев или помочь христианским благотворительным организациям, которые ведут гуманитарную деятельность как на Украине, так и в европейских странах, куда прибывают беженцы. Но есть и политический аспект. Сегодня, 8 июля, Генеральный синод Церкви Англии должен рассмотреть меморандум, представленный епископом Лидским Ником Бейнсом, относительно украинского кризиса. В нем курирующий в Церкви Англии вопросы международного сотрудничества Бейнс отмечает, что наложенные Западом санкции на Россию «беспрецедентны и равносильны полномасштабной финансовой и культурной войне». Однако, по мнению епископа, цель санкций «остается неясной». Он задается вопросом: «Помогает ли Украине неизбирательный характер этих мер, направленных не только против правительства и высокопоставленных чиновников, но и против всех россиян, и насколько это просто вредит российскому народу?»

Епископ Лидский Ник Бейнс Philip Talmage

Отдельно описывается сложившийся ныне характер отношений с Русской православной церковью. Указывается, что отношения между англиканским капелланством в Москве и Московским патриархатом остаются хорошими. Остаются открытыми дипломатические каналы между «офисом архиепископа Кентерберийского и офисом патриарха Кирилла». Также остаются открытыми «епископальные каналы с посольством России по целому ряду вопросов, таких как роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе». Церковь Англии до сих пор «не предпринимала никаких шагов для вынесения канонического суждения о статусе Православной церкви Украины Киевского патриархата, поскольку это внутриправославный вопрос, который остается нерешенным, но рассматривается предложение о том, чтобы привлечь ее, пусть даже неофициально, к церковным экуменическим контактам». Судя по визиту митрополита Епифания в Ламбетский дворец, последнее уже начало реализовываться. Как передает пресс-служба архиепископа Кентерберийского, Уэлби и Епифаний «приняли участие в полуденной евхаристии», затем «в круглом столе, посвященном войне на Украине», «встречи завершились обменом подарками и обсуждением продолжения экуменических отношений».

Фактически, это форма легитимации Православной церкви Украины и оказание ей поддержки. Вопрос в том, какое продолжение получит такой жест архиепископа Кентерберийского. Пресс-служба ПЦУ указывает, что на полях министерской конференции митрополит Епифаний переговорил с заместителем постоянного госсекретаря МИД Великобритании Филипом Бартоном. Были «обсуждены вопросы состояния религиозной свободы на Украине, межконфессиональных отношений, развития событий в украинском православии, последствия российской агрессии. Митрополит Епифаний выразил благодарность за поддержку, которую Великобритания оказывает Украине и, в частности, подчеркнул важность введения санкций против главы Русской православной церкви Кирилла (Гундяева) как одного из поджигателей войны против Украины». Безусловно, Церковь Англии не обязана соглашаться с подобными оценками. Однако в случае «продолжения экуменических отношений» с Православной церковью Украины будут ли дипломатические каналы между «офисом архиепископа Кентерберийского и офисом патриарха Кирилла» и дальше оставаться «открытыми»?