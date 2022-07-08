Москва, 8 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Биткоин окончательно выйдет на траекторию устойчивого роста только при условии нескольких факторов: роста реальных доходов и снижения инфляции в США и еврозоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что биткоин подорожал до 22 тысяч долларов.

Криптовалюта

«Биткоин в последнее время падал в связи с несколькими факторами. Например, ужесточением кредитной политики ФРС США, — сказал Сафонов. — Сокращение эмиссии и «вертолетных» денег объективно сокращает спрос на криптовалюты. Кроме того, экономическая нестабильность также сказалась на самочувствии биткоина. В условиях роста инфляции многие домохозяйства предпочитали не откладывать покупки, и это, естественно, сокращало уровень накоплений и спрос на инвестиционные услуги. В настоящий момент мы наблюдаем коррекцию понижательного тренда. Но окончательно тенденция роста восстановится только при условии нескольких факторов: рост реальных доходов, снижение инфляции в США и еврозоне».

Пока, как полагает Сафонов, каких-либо видимых причин для резкой просадки курса биткоина нет.

«Власти стараются быть осторожными в рассуждениях о регулировании основных криптовалют, чтобы ещё больше не дестабилизировать финансовый рынок», — добавил он.

Напомним, как сообщалось ранее, 8 июля биткоин подорожал на 8% — до 22 тысяч долларов.