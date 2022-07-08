Воронеж, , 11:28 — REGNUM Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии возбуждено полицией в отношении 47-летнего воронежца, неоднократно судимого и отбывающего наказание в колонии в настоящее время. Об этом 8 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Авторитет Цитата из х/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. 1971. СССР

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области по оперативным материалам коллег из регионального УФСБ и УФСИН возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении 47-летнего местного жителя», — сообщила Куликова.

Фигурант дела имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений, в настоящее время он отбывает очередной срок в колонии в Воронежской области. Как полагает следствие, с февраля 2020 года он занимал высшее положение в преступной иерархии. В частности, он отдавал распоряжения и указания лицам, которые имеют более низкий криминальный статус, также «осуществлял организационно-распорядительные функции среди лиц отбывающих наказание в вышеуказанном учреждении».

Подозреваемому грозит по данной статье максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.