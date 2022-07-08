Воронеж, 8 июля 2022, 11:28 — REGNUM Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии возбуждено полицией в отношении 47-летнего воронежца, неоднократно судимого и отбывающего наказание в колонии в настоящее время. Об этом 8 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Фигурант дела имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений, в настоящее время он отбывает очередной срок в колонии в Воронежской области. Как полагает следствие, с февраля 2020 года он занимал высшее положение в преступной иерархии. В частности, он отдавал распоряжения и указания лицам, которые имеют более низкий криминальный статус, также «осуществлял организационно-распорядительные функции среди лиц отбывающих наказание в вышеуказанном учреждении».
Подозреваемому грозит по данной статье максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.