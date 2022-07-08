Москва, , 11:28 — REGNUM Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег необходимо не приостанавливать, а активизировать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, ряд недружественных стран предпринимают попытки исключения России из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и внесение страны в санкционные списки этой организации

«Может привести к блокированию финансовых расчетов не только со стороны недружественных стран, но и всего международного сообщества», — сказал глава службы.

Чиханчин рассказал, что также продолжаются попытки ограничить Россию в обмене информации с другими финансовыми разведками и объединениями группы «Эгмонт», что затруднит проведение расследований.

«В конечном счете выгоду получат только преступников. В этих условиях считаем необходимым не приостанавливать, а активизировать международное сотрудничество», — добавил он.

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