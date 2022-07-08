Кишинёв, 8 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан пытается договориться с главой Газпрома Алексеем Миллером о снижении цен поставки природного газа из России. Об этом 7 июля сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, выступая перед депутатами в парламенте.

Midr.gov.md Андрей Спыну

«Вадим Чебан провёл в начале июля переговоры с руководством Газпрома, в том числе с господином Миллером, по некоторым вопросам, которые могли бы улучшить условия действующего контракта», — сказал Спыну.

Он отметил, что такие просьбы делались неоднократно. Пока никакого ответа не было. Также пока нет ответа Газпрома на просьбу нарастить объёмы поставок голубого топлива для формирования резервов.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии плавающей и зависящей от европейских топливных рынков. Это привело подорожанию топлива в несколько раз.