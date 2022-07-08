Москва, , 11:27 — REGNUM При операциях с юанем один из наиболее существенных рисков — сложности с прогнозированием динамики его курса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ вырос интерес к операциям с юанем.

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«Надо иметь в виду, что юань пока не имеет такой ликвидности, как доллар и евро. Кроме того, эта валюта в значительной степени подвержена управлению со стороны китайских властей и спрогнозировать ее динамику сложно, что является существенным риском, — сказал Сафонов. — Но в сложившихся условиях его покупка может до конца года представлять интерес с точки зрения защиты сбережений, поскольку при росте спроса на юань его курс по отношению к доллару тоже может расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал, в чем кроется причина растущего в России спроса на китайскую валюту.

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