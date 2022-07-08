Владивосток, , 11:25 — REGNUM Во Владивостоке с фасада жилого дома на Океанском проспекте, 99 рухнула часть бетонной плиты. Куски вместе с армированием упали перед подъездом. Пострадавших нет.

Трещина в стене Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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ЧП произошло 8 июля, в городе шёл дождь. С подъездной стены на шестом этаже упал огромный кусок. Груда обломков лежит перед подъездом.

Как пояснили в мэрии Владивостока, уже проводится комиссионное обследование. После заключения экспертов будет намечен план действий. На месте работают специалисты и решают, как убрать обвалившиеся куски и обезопасить жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение крупного ущерба, возбудили следственные органы из-за обрушения части дорожного полотна на мосту в Симферополе.