Москва, 8 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Основная причина растущего в России спроса на юань — это высокие риски владения долларом и евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Юань

«После решения банков о введении отрицательных ставок по счетам в долларах и евро для юридических и физических лиц, юань вынуждено стал альтернативным инструментом сохранения валютных счетов, — сказал он. — Конец июня ознаменовался окончанием налогового периода, и давление на рубль усилилось со стороны Минфина и ЦБ. В этих условиях организации и физлица пытаются снизить свои риски из-за ослабления рубля, который, по мнению Минфина, должен быть на уровне 70-80 рублей за доллар».

Напомним, как сообщалось ранее, в России зафиксировали рост интереса к операциям с китайской валютой.